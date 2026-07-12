العراق يحذّر من تداعيات التوترات البحرية الراهنة على حركة التجارة العالمية

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أربيل (كوردستان 24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية عن قلقها إزاء استمرار التوترات والتطورات التي تمس أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تؤثر في الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلاً عن حركة التجارة الدولية.

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وجددت الوزارة موقف العراق الداعي إلى احترام سيادة الدول وعدم التعرض لأمنها واستقرارها، بما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز الثقة المتبادلة بين دول المنطقة.

وفي الوقت الذي دعت وزارة الخارجية إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، أكدت دعم العراق لكل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وصون المصالح المشتركة لشعوبها.