حكومة كوردستان تنهي أزمة مياه باتيفا وتصل بالخدمات في زاخو إلى 96 بالمائة

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أربيل (كوردستان 24)- نجحت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في تحقيق خطوة استراتيجية بارزة لتعزيز بنيتها التحتية، تمثلت في إنهاء أزمة شح المياه التي عانى منها قضاء باتيفا على مدار عشرين عاماً، وذلك ضمن حزمة مشاريع مائية كبرى في إدارة زاخو المستقلة تجاوزت تكفتها 20 مليار دينار.

وأسهمت هذه المشاريع الاستراتيجية في إحداث تحول جذري في نمط حياة السكان؛ إذ استبدلت الأحياء والقرى الاعتماد على صهاريج المياه التجارية بشبكات الإسالة الوطنية للمياه النظيفة، مما رفع مؤشر الخدمات المائية في المنطقة إلى نسبة 96%.

وشهد قضاء باتيفا تشغيل مشروع مياه الشرب الاستراتيجي الذي بلغت كلفته 6 مليارات و500 مليون دينار، واستغرق تشييده ثلاث سنوات.

ويضخ المشروع نحو 20 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، لينهي تماماً أزمة الجفاف في مركز القضاء وثلاث قرى محيطة به.

وعبر المواطنون عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة؛ إذ أكد أحد سكان المنطقة لكوردستان 24 أن المشروع وضع حداً لرحلة معاناة طويلة وتكاليف مالية باهظة كانوا يتكبدونها لتأمين المياه عبر الصهاريج.

مشيداً بتكامل الخدمات بعد توفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة والمياه النظيفة.

وضخت حكومة الإقليم نحو 20 مليار دينار خلال الأعوام الخمسة الماضية لتطوير قطاع المياه وحفر الآبار في عموم إدارة زاخو المستقلة، وتوجت هذه الجهود بتدشين مشروع مياه "زاخو الجديدة" بطاقة إنتاجية تبلغ 5500 متر مكعب في الساعة.

كما نفذت الحكومة مشروع مياه "فيشابور" في ناحية رزكاري بكلفة مليار و200 مليون دينار، ليؤمن المياه النظيفة لثلاث مجمعات سكنية تضم نسيجاً مجتمعياً متنوعاً من المسلمين والمسيحيين والإيزيديين.

وتعكس هذه التوسعات العمرانية الكبرى في قطاع الري والإسالة التزام التشكيلة الوزارية التاسعة بجعل الأمن المائي وتأمين العيش الكريم للمواطنين في صدارة خططها التنموية، مع مواصلة مد جسور الخدمات والإنماء إلى أكثر المناطق النائية في إقليم كوردستان.