رئيس الوزراء العراقي يغادر بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، عن مغادرة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي العاصمة بغداد، متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته كوردستان24‘ أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي غادر بغداد فجر اليوم الاثنين، متوجهاً إلى الولايات المتحدة على رأس وفد حكومي واقتصادي رفيع المستوى.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار مساعي بغداد لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي المشترك بين العراق والولايات المتحدة، والتركيز على تفعيل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات الطاقة، والتجارة، والتكنولوجيا، استناداً إلى المبادئ المعتمدة في اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين.



