الجيش الأميركي يعلن الإنتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الأميركي أنه أنهى لليوم الثاني تواليا موجة جديدة من الضربات ضد "عشرات الأهداف" في إيران الأحد، قائلا إنه مستعد "لضمان استمرار حرية الملاحة" في مضيق هرمز.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على منصة اكس أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية ومواقع رادار ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مُسيّرة وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أميركية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استُخدمت لأول مرة".

AFP