السياسي العراقي مثال الآلوسي يشيد بمسيرة مسرور بارزاني وإنجازات حكومته

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشاد السياسي العراقي البارز، مثال الآلوسي، بمسيرة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبنجاحات حكومته في إدارة الإقليم وتطوير قطاعاته المختلفة وتجاوز العقبات السياسية والخدمية.

وذكر الألوسي في تدوينة له، أنه تعرف على مسرور بارزاني منذ 20 عاماً خلال زيارات العمل الرسمية والمناسبات المشتركة التي جمعتهما في العاصمة بغداد.

ووصف الألوسي رئيس حكومة الإقليم بأنه "قائد وزعيم كوردستاني، ومهندس حكومة تميزت بعطائها وإنجازاتها، ويمتاز بالهدوء ودماثة الأخلاق والترفع عن الخلافات الهامشية".

وأضاف السياسي العراقي أن مسرور بارزاني يتميز بالإصغاء والحديث بمسؤولية ودقة، مؤكداً أنه "عندما يعزم على أمر يصدق في القول والعمل"، وهو ما أسهم في تمكين إقليم كوردستان في ظل حكومته الحالية من تحقيق إنجازات هامة تخطت التحديات الصعبة.

وأكد الألوسي، مستنداً إلى تجربته الممتدة لنحو خمسين عاماً في المعترك السياسي، اعتزازه بمعرفة شخصية بنبل ومكانة رئيس حكومة الإقليم، معرباً عن ثقته وتفاؤله بمستقبل آمن ومزدهر لإقليم كوردستان وشعبه.