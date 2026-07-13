الجيش الاردني يعلن إسقاط أربعة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الاردني في بيان الاثنين أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ أُطقلت من إيران دون إصابات بشرية أو اضرار مادية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري أردني مسؤول قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم (الاثنين)، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية"، مشيرا الى انها "لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأضاف أن "فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن فجر الاثنين أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أميركية في الأردن والبحرين والكويت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن الحرس الثوري أنه شن هجمات استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأميركية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى من بينها قاعدة علي السالم في الكويت.

وكان الجيش الأردني اعلن في بيان أن ثلاثة صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد في أراضي المملكة من دون وقوع إصابات.

وقد أعلن الاردن الخميس اعتراض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران، في هجوم قال الحرس الثوري الإيراني إنه كان يستهدف قاعدة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة.

وتؤكد عمّان أن الأردن لا يضم قواعد أجنبية، إلا أن قوات محدودة من عدة دول تنتشر في بعض قواعد الجيش الأردني ضمن اتفاقات تعاون وتدريب.

وأعلن الجيش الأردني مطلع نيسان/ابريل أن 281 صاروخا وطائرة مسيّرة من إيران استهدفته منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، مؤكدا اعتراض 261 منها.

وبحسب السلطات، أسفرت تلك الهجمات حينها عن إصابة نحو 30 شخصا، غادروا جميعا المستشفيات.

AFP