بلدية فايدة بدهوك: تعليق عملية تسجيل أراضي الموظفين لأسبوعين لأغراض التدقيق

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير بلدية فايدة التابعة لمحافظة دهوك، عن تعليق معاملات تسجيل ملكية الأراضي (الطابو) للموظفين مؤقتاً لمدة أسبوعين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتدقيق الأسماء، على أن تُستأنف مطلع الشهر المقبل.

وأوضح مدير بلدية فايدة، محمد رمضان، في تصريح لـ "كوردستان 24"، أنه بناءً على إخطار من المديرية العامة للبلديات في دهوك، تقرر إيقاف معاملات تسجيل الأراضي للموظفين لمدة أسبوعين. وبيّن أن هذا القرار جاء تلبية لطلب مركز التطوير والتنمية في محافظة دهوك نتيجة الزخم الكبير وضغط العمل على المركز لإنجاز المعاملات وتدقيقها بدقة.

وأشار رمضان إلى أن المركز يسعى لإجراء تدقيق شامل لأسماء الموظفين الذين لم يتسلموا قطع أراضٍ بعد، لضمان دقة وسلاسة العملية، مؤكداً أن "معاملات التسجيل العقاري للموظفين ستستأنف بشكل اعتيادي في الأول من آب المقبل".

وفي جانب آخر من حديثه، لفت محمد رمضان إلى أن بلدة فايدة نالت النصيب الأكبر من حصص توزيع الأراضي؛ حيث جرى توزيع أكثر من 10 آلاف قطعة أرض سكنية ضمن حدود البلدية حتى الآن. وأكد أن العملية مستمرة، ومن المتوقع تخصيص وجبات إضافية من الأراضي للموظفين وقوات البيشمركة الحاصلين على موافقات مسبقة.

وبخصوص العقبات القانونية، طمأن مدير البلدية المواطنين قائلاً: "لا توجد أي مشكلات قانونية أو إدارية في حدود بلديتنا؛ حيث تم تعويض أصحاب الأراضي الزراعية بالكامل، ونُقلت ملكية الأراضي رسمياً وبشكل قانوني لبلدية فايدة لتخصيصها للأغراض السكنية".

واختتم رمضان تصريحه بالإشارة إلى أنه خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، سيتم توزيع قرابة 2500 قطعة أرض سكنية إضافية على المستحقين الحاصلين على موافقات سابقة وحديثة.