المالية الاتحادية تبدأ بتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران

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أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل "كوردستان 24" في بغداد، ديلان بارزان، اليوم الاثنين 13 تموز 2026، بأن وزارة المالية والاتحادية بدأت رسمياً بالإجراءات الإدارية والمالية لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان الخاصة بشهر حزيران/يونيو الماضي.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أكد عضو اللجنة المالية، الدكتور دانر عبد الغفار، أن وزارة المالية باشرت عملية التمويل، موضحاً أن قسم المدفوعات في الوزارة الاتحادية سيقوم بإخطار البنك المركزي العراقي (فرع أربيل) لتحويل المبالغ اللازمة إلى الحساب الرسمي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان.

وبددت المصادر المخاوف من تأثر الإجراءات بسفر وزير المالية، فالح ساري، إلى واشنطن، حيث كلف الأخير بدلاً عنه في الوزارة لتسيير ريبط المعاملات وضمان عدم تأخير إطلاق التمويلات.

وعلى صعيد الأرقام، يحتاج إقليم كوردستان إلى نحو 950 مليار دينار شهرياً لتغطية رواتب الموظفين. إلا أن المعلومات الواردة تشير إلى أن وزارة المالية الاتحادية أصرت على استقطاع 120 مليار دينار، تمثل حصة الإيرادات غير النفطية التي تطالب بغداد الإقليم بتسليمها.

من جانبها، كانت حكومة الإقليم قد أعلنت في وقت سابق عدم قدرتها على توفير هذا المبلغ كاملاً في الوقت الحالي بسبب تراجع الإيرادات المحلية، وهو ما دفع الحكومة الاتحادية إلى إرسال مبالغ الرواتب بعد استقطاع مبلغ الـ 120 مليار دينار منها.