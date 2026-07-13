مدير التجارة بكوردستان: طالبنا بتمديد فترة تسلّم القمح ونعمل لتسويق فائض المحاصيل

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل، عن سير عملية تسلّم القمح لهذا العام بنجاح وسلاسة، مشيراً إلى تقديم طلب رسمي لتمديد المهلة المحددة للتسلّم بسبب تأخر نضوج المحصول وحصاده في محافظة دهوك.

وأوضح شيخ كامل، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 13 تموز 2026، أن تسلّم القمح من المزارعين سينتهي رسمياً في 15 من الشهر الجاري، مستدركاً بالقول: "لكن في بعض مناطق محافظة دهوك، تأخر نضوج المحصول بسبب الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة؛ حيث بدأ المزارعون الحصاد مؤخراً، لذا تقدمنا بطلب لتمديد مهلة التسلّم لعدة أيام لتمكيننا من تسلّم كامل الكميات المتبقية للوجبة الحالية".

وبشأن مصير كميات القمح الفائضة عن الخطة والقدرة الاستيعابية للصوامع الحكومية (البالغة 400 ألف طن)، أشار المدير العام إلى تشكيل لجنة بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم للتباحث مع شركات القطاع الخاص (مثل خوشناو، وقيوان، و11 شركة أخرى) لشراء الفائض من محصول مزارعي الإقليم بأسعار منصفة وملائمة تضمن عدم هدر جهودهم.

وتطرق شيخ كامل إلى مستحقات المزارعين المالية المتأخرة من المواسم السابقة، قائلاً: "ناقش مجلس الوزراء يوم أمس ملف مستحقات عام 2025 المتبقية والبالغة أكثر من 141 مليار دينار عراقي؛ حيث من المقرر أن تخصص الحكومة الاتحادية في بغداد دفعات مالية شهرية لتوزيعها على الفلاحين بشكل تدريجي حتى استكمال سداد كامل مستحقاتهم السابقة".

وحول ميزات عملية التسلّم والتسويق لهذا العام، بيّن المدير العام أنه جرى تطبيق نظام الحجز المسبق عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، مما ساهم في خفض الازدحام وطوابير الشاحنات الطويلة أمام الصوامع بشكل ملحوظ، مؤكداً أن "هذا النظام مثّل تسهيلاً كبيراً للمزارعين، ووفر لهم الوقت والجهد وقلل من تكاليف شحن ونقل المحاصيل".