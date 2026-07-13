باريس ترهن رفع العقوبات عن طهران بالتخلي عن برامجها النووية والبالستية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران إلا في حال تخلت طهران بشكل كامل عن طموحاتها النووية وبرامجها للصواريخ البالستية، ووقفت أنشطتها التي تؤدي إلى "زعزعة استقرار" المنطقة.

وفي مقابلة مع قناة "بي اف ام تي في" وإذاعة "ار ام سي"، حدد بارو شروطاً صارمة لإنهاء العزلة الاقتصادية عن النظام الإيراني، مشدداً على ضرورة تخلي طهران عن "مشروعها الثوري" الذي يهدد أمن الجوار، وضمان حرية الإيرانيين في بناء مستقبلهم. وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بعض الصواريخ الإيرانية قد تشكل تهديداً مباشراً لأوروبا في المستقبل، مما يجعل التخلي عنها مطلباً سيادياً وأمنياً للقارة.

وفي سياق التوترات العسكرية الأخيرة، وتجنباً للجزم بعودة المواجهة الشاملة، دعا بارو كافة الأطراف إلى العودة لمسار التفاوض. وأوضح أن الاتفاق القائم يهدف إلى تحقيق أهداف أساسية تشمل وقف إطلاق النار، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وإخضاع البرنامج النووي الإيراني لرقابة صارمة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً ميدانياً خطيراً، حيث تبادلت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية، استهدفت الأخيرة خلالها دولاً حليفة لواشنطن، في أول خرق واسع لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 8 نيسان/أبريل الماضي.