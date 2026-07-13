الزيدي يتوجه إلى واشنطن ويحدد أهداف الشراكة الاقتصادية بين العراق وأمريكا

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، عن توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي واقتصادي رفيع المستوى، مؤكداً عزم الحكومة على ترجمة العلاقات العراقية الأمريكية إلى شراكات استثمارية حقيقية.

وأوضح في تدوينة له على منصة "إكس"، أن الزيارة تهدف إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، فضلاً عن الاقتصاد الرقمي وشراكات التمويل المشتركة.

وأكد الزيدي أن الأهداف الأساسية لهذه الجولة واضحة ومحددة، وتتمثل في استقطاب الاستثمارات الخارجية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتنويع مرتكزات الاقتصاد العراقي، وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز مسيرة التنمية الوطنية.

واختتم تدوينته بالإشارة إلى أن هذه المساعي تصب في ترسيخ مكانة العراق كشريك موثوق وعنصر فاعل يسهم في استقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط.