بقائي: طهران لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفِ الولايات المتحدة بتعهداتها

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أربيل (كوردستان24)- حذرت إيران الإثنين من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفِ الولايات المتحدة بتعهّداتها، وذلك في أعقاب تبادل هجمات هي الأعنف منذ إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران شارك فيه مراسلو وكالة فرانس برس "في كل مرة يُحجم فيها الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته، نُحجم عن الوفاء بالتزاماتنا... سنواصل العمل بهذه الطريقة".

AFP