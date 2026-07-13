مكافحة الإرهاب: استهداف مخيم للاجئي كوردستان إيران في أربيل بثلاث طائرات مسيرة مفخخة

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أربيل (كوردستان24)- تعرض مخيم للاجئين من شرق كوردستان، في حدود أربيل لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة، دون تسجيل أي خسائر بشرية وفقاً للمعلومات الأولية.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، أن ثلاث طائرات مسيرة مفخخة استهدفت، فجر اليوم الاثنين 13 تموز 2026، مخيماً للاجئي كوردستان إيران في ناحية دارشكران التابعة لقضاء بيرمام بمحافظة أربيل.

وأوضح الجهاز أن الهجمات وقعت بين الساعتين 05:15 و05:28 صباحاً، واستهدفت مباشرة وسط المخيم، مؤكداً أنه لحسن الحظ لم يسفر الهجوم عن وقوع أي خسائر أو إصابات في الأرواح.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت تعرضت فيه مخيمات ومقرات تابعة لمكونات وأحزاب كوردستان إيران في مناطق مختلفة بإقليم كوردستان لقصف متكرر بالطائرات المسيرة والصواريخ خلال الفترات الماضية.

يُذكر أن مخيم دارشكران يُعد أحد المخيمات النشطة في محافظة أربيل، ويضم عدداً كبيراً من اللاجئين الكورد من شرق كوردستان، وكان قد تعرض في أوقات سابقة لاستهداف واعتداءات مماثلة.