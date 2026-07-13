قريباً.. إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج إقليم كوردستان لعام 2027

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، عن بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 2027، مؤكدة فتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين في أداء الفريضة خلال وقت قريب جداً.

وقال المدير العام للحج والعمرة بالوكالة، الشيخ وريا مولانا خالد باليساني، في تصريح صحفي: "إن النظام الإلكتروني الخاص بـ (بوابة الحج) سيتم تفعيله قريباً، ليتمكن المواطنون من تسجيل أسمائهم رسمياً لموسم حج 2027".

وأشار باليساني إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ومن خلال المديرية العامة للحج والعمرة، أتمّت كافة التحضيرات اللازمة بالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات، لضمان انسيابية عملية التسجيل التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المدير العام أن عملية التقديم ستكون متاحة لفترة زمنية محددة، داعياً الراغبين في التسجيل إلى تحضير وثائقهم الرسمية المطلوبة، والتي تشمل: الرقم الشخصي الفريد (UPN)، وجواز السفر، والبطاقة الوطنية، وذلك لتجنب أي معوقات تقنية وضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح.