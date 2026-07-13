حكومة إقليم كوردستان: حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية مستمرة.. وإحالة شركات سياحية إلى القضاء

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أربيل (كوردستان24)- أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزەیي، استمرار الحملة الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع عدد من الدول، مشيراً إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين حتى الآن.

وأوضح دزەیي أن السلطات اكتشفت تورط عدد من الشركات التي تعمل تحت غطاء السياحة والسفر في عمليات تهريب الأشخاص، مبيناً أنه تمت إحالة تلك الشركات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في الحد من دوافع الهجرة غير الشرعية.