فلوريدا تُعيد تسمية مطار "بالم بيتش" الدولي باسم دونالد ترامب

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أربيل (كوردستان24)- في خطوة جديدة تعكس مساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لترك بصمته على المعالم العامة، أُعلن رسمياً يوم الخميس عن إعادة تسمية مطار "بالم بيتش" الدولي في ولاية فلوريدا ليحمل اسم "دونالد ترامب".

وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، في أواخر مارس الماضي على القرار، نظراً للمكانة التي يحظى بها ترامب في المنطقة، حيث تبعد إقامته الخاصة في "مارالاغو" نحو ثلاثة كيلومترات فقط عن المطار.

احتفاءً بهذا الحدث، وصل إريك ترامب، نجل الرئيس السابق، إلى المطار في الساعات الأولى من صباح الخميس (قبيل الساعة الخامسة صباحاً)، مستقلاً طائرة العائلة الخاصة المعروفة بلقب "ترامب فورس وان". وقد وثّق إريك لحظة الهبوط بمقطع فيديو من قمرة القيادة نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصرح لقناة "فوكس نيوز" قائلاً: "لا أعتقد أن هناك من يجسد بالم بيتش أفضل من دونالد ترامب".

ويُعرف عن ترامب سعيه المستمر لتخليد اسمه على المباني والمعالم البارزة، بدءاً من طراز البيت الأبيض المعماري وصولاً إلى رغبته في وضع اسمه على الأوراق النقدية. ومع ذلك، تأتي تسمية المطار في وقت شهدت فيه العاصمة واشنطن إزالة اسمه من قاعة عروض "مركز كينيدي" بموجب قرار قضائي أخير، بعد أن كان اسمه قد وُضع لفترة إلى جانب اسم الرئيس الأسبق جون كينيدي.