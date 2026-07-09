تربية إقليم كوردستان تعلن نتائج السادس الإعدادي وأسماء الأوائل

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، بعد ظهر اليوم الخميس، رسمياً عن نتائج الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر الإعدادي (الدور الأول) للعام الدراسي 2025-2026 في عموم مناطق الإقليم.

ووفقاً للنتائج المعلنة اليوم الخميس، 9 تموز 2026، حققت الطالبة (سوز علي وهبي) من مدينة أربيل المركز الأول على مستوى إقليم كوردستان في "الفرع العلمي" بحصولها على المجموع الكامل (700 درجة).

وفي تصريح لـ "كوردستان24"، أعربت سوز عن سعادتها مؤكدة أن هذا النجاح هو نتاج 13 شهراً من الدراسة المتواصلة والمثابرة، حيث كانت تخصص ما بين 10 إلى 12 ساعة يومياً للدراسة، مشيرة إلى أنها كانت تدرس في مدرسة أهلية واستعانت بمدرسين خصوصيين لكافة المواد الدراسية.

المنافسة في الفرع العلمي

شهد الفرع العلمي منافسة محتدمة بين الطلبة، حيث جاءت النتائج المتقدمة كالتالي:

المركز الأول: سوز علي وهبي (بمجموع 700) – أربيل.

المركز الثاني (بمجموع 698): فار أمير، ژيليا لقمان، ورؤيا پشتیوان محمد.

المركز الثالث (بمجموع 696): ريبين وهاب، ديهان سردار، كاريز علي، محمد مختار، وزنار هيوا.

الفرع الأدبي والتفوق في كرميان

أما في "الفرع الأدبي"، فقد استطاعت الطالبة (دنيا سلام عبد الله) من قضاء كفري التابع لإدارة كرميان المستقلة، حصد المركز الأول على مستوى الإقليم، بمعدل 98 ومجموع قدره 684 درجة.

وفي حديثها لـ "كوردستان24"، ذكرت دنيا أنها كانت تقضي أكثر من 12 ساعة يومياً في المذاكرة، ووجهت نصيحة لطلبة العام المقبل بضرورة تنظيم أوقاتهم والتركيز على الدراسة، مؤكدة أن "التعليم هو السبيل الوحيد لتحقيق الأحلام والأمنيات".

نتائج محافظة دهوك

وعلى صعيد المحافظات، تمكن الطالب (آيدن نزار) من الحصول على المركز الأول على مستوى محافظة دهوك بمجموع 696 درجة. وأوضح آيدن في للاه صريح خاص لـ "كوردستان24" أنه كان يدرس بمعدل 5 إلى 7 ساعات يومياً، مؤكداً أن طموحه هو دخول كلية الطب لخدمة أبناء وطنه في المستقبل.

وبالتزامن مع إعلان النتائج، كشفت وزارة التربية عن قرار يقضي بتعويض الطلبة بعدد من الدرجات في بعض المواد الدراسية، وذلك بسبب وجود ملاحظات فنية على بعض الأسئلة الامتحانية. وبحسب القرار، فقد تقرر منح جميع الطلبة درجات إضافية على النحو التالي:

مادة الأحياء: 4 درجات.

مادة الكيمياء: درجتان.

مادة اللغة العربية: 4 درجات.