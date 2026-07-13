إيران تتحدّى واشنطن في مضيق هرمز: الإدارة لنا وحدنا

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أربيل (كوردستان 24)- أكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مشددة على أن أمن الممر المائي الاستراتيجي يقع بالكامل على عاتق دول المنطقة، وفي مقدمتها إيران.

وجاء في تصريحات قيادية صدرت اليوم الاثنين، أن التحركات الأمريكية الأخيرة في مياه الخليج وبحر عمان تُعد "زعزعة للاستقرار وتدخلاً غير مقبول" في الشؤون الإقليمية.

وأضاف البيان أن القوات البحرية الإيرانية تمتلك الجاهزية الكاملة والسيطرة التامة لمراقبة حركة الملاحة البحرية وضمان أمن السفن التجارية.

محذرةً من أي محاولات أمريكية لتغيير المعادلات القائمة في المضيق الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط محاولات دولية لتأمين خطوط إمداد الطاقة، وهو ما تراه طهران ذرائع لزيادة الوجود العسكري الغربي قرب شواطئها.

واليوم الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن بلاده بصدد فرض سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز.

مؤكداً أن طهران "لا تملك شيئاً" في مواجهة التحركات الأمريكية الحالية، مشيراً إلى أن التحرك ضد إيران كان يجب أن يتم منذ 47 عاماً.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، كشف ترمب عن رؤية "تعاقدية" جديدة لأمن الممرات المائية الدولية، مؤكداً أن واشنطن لن تستمر في حماية مضيق هرمز "مجاناً" كما فعلت لسنوات طويلة.

وقال ترمب: "سنحافظ على أمن المضيق ونتولى إدارته على الأرجح، وربما نطلق على أنفسنا لقب (الملاك الحارس) للمضيق، لكننا سنحصل على تعويض مادي مقابل ذلك".

وأضاف ترمب أن الدول المستفيدة من عبور المضيق لا يمكنها توقع حماية أمريكية دون مقابل، مشدداً على أن بلاده تسعى لاسترداد تكاليف العمليات العسكرية وتعويض قواتها عن المخاطر التي تتعرض لها في المنطقة.