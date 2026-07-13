عبدالحكيم بشار: ترشحي لمنصب نائب رئيس البرلمان السوري رسالة سياسية لتأكيد حق الكورد في المناصب السيادية

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أربيل (كوردستان 24)- أكد السياسي الكوردي عبد الحكيم بشار أن ترشحه لمنصب نائب رئيس البرلمان السوري يحمل رسالة سياسية تهدف إلى التأكيد على حق الكورد في تولي المناصب السيادية، رغم إدراكه بأن فرص الفوز بالمنصب تكاد تكون معدومة نتيجة التفاهمات المسبقة بين أعضاء المجلس بشأن توزيع المناصب.

وقال بشار، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن جميع النواب الكورد في البرلمان على اطلاع بأهداف هذا الترشيح، موضحاً أن غياب أي تمثيل كوردي في السلطة القضائية العليا أو في المناصب السيادية بالحكومة السورية الحالية دفعهم إلى خوض هذا الاستحقاق السياسي.

وأضاف أن عدم الترشح يعني التخلي عن حق الكورد في المطالبة بالمناصب السيادية، وهو أمر غير وارد، مؤكداً أن النواب الكورد سيواصلون المطالبة بهذا الاستحقاق وغيره من المناصب السيادية، والدفاع عن القضية الكوردية تحت قبة البرلمان بكل الوسائل الديمقراطية المشروعة.

وتساءل بشار عما إذا كانت الحكومة السورية ستتجه نحو قبول شراكة حقيقية للكورد في مؤسسات الدولة والحكومة، أم ستتعامل مع هذا الملف بطريقة مختلفة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا التساؤل.

واختتم بشار منشوره بالتأكيد على أن تحقيق الشراكة السياسية يتطلب مواصلة العمل والنضال عبر جميع الوسائل الديمقراطية المشروعة.