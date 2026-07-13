ترامب: واشنطن ستفرض رسماً نسبته 20% على كل البضائع المشحونة عبر هرمز

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عزمه فرض رسم بنسبة 20 في المئة على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال "ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم +حُرّاس مضيق هرمز+، لكن حرصا على الإنصاف، ستتقاضى مقابلا يعادل 20 في المئة من قيمة الشحنات".

وأوضح أن هذا الرسم سيتيح "تغطية مجمل التكاليف اللازمة لتنفيذ مهمة ضمان أمن وسلامة هذه المنطقة الشديدة الاضطراب من العالم"، مضيفا أن "العمل بهذا الإجراء سيبدأ فورا".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إعادة فرض "الحصار على موانئ إيران" مجددا.

وأكد في تدوينة عبر منصة «تروث سوشيال»، أن الولايات المتحدة ستبدأ تنفيذ آلية جديدة في مضيق هرمز "على الفور"، مع تبني دور مباشر في تأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وقال ترامب، في بيان، إن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا، سواء بموافقة إيران أم من دونها".

مضيفًا أن الولايات المتحدة "تعيد فرض الحصار الإيراني"، الذي قال إنه "لا يمنع سوى السفن الإيرانية أو وكلائها من الدخول إلى المضيق أو الخروج منه".

وأوضح أن جميع الدول الأخرى "ستتمتع بحق استخدام المضيق بصورة عادلة ومفتوحة"، في إشارة إلى استمرار حركة الملاحة الدولية عبر الممر البحري.