حكومة إقليم كوردستان تسلّم 358 كيلوغراماً من الذهب المضبوط إلى هيئة النزاهة الاتحادية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسليم 358 كيلوغراماً من الذهب المضبوط إلى هيئة النزاهة الاتحادية، في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الحكومة الاتحادية ضمن جهود مكافحة الفساد واسترداد المال العام.

وذكر مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبمشاركة الجهات والمؤسسات المختصة في الحكومتين.

وأضاف البيان أن رئيس حكومة الإقليم وجّه وزارة الداخلية ومؤسسات مجلس أمن إقليم كوردستان بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، بهدف ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المتورطين في قضايا سرقة المال العام.

وأشار إلى أن التعاون المشترك خلال الفترة الماضية أسفر عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المتهمين بقضايا الفساد، وإلقاء القبض عليهم، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الأموال والذهب والممتلكات وإعادتها إلى الخزينة العامة.

وبيّن البيان أن تسليم 358 كيلوغراماً من الذهب المضبوط إلى هيئة النزاهة الاتحادية يمثل أحدث ثمار هذا التنسيق بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان استمرارها في التعاون والتنسيق مع بغداد لمكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة، وتعزيز مبادئ النزاهة وسيادة القانون، بما يسهم في حماية المال العام ومحاسبة المتجاوزين عليه.