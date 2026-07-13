رئيس إقليم كوردستان يشارك في مراسم عزاء أمير قطر السابق

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أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم (الاثنين، 13 تموز 2026) إلى جانب عدد من القادة وكبار مسؤولي دول المنطقة والعالم، في مراسم عزاء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استقبل من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وقدم نيجيرفان بارزاني باسمه وباسم إقليم كوردستان خالص التعازي والمواساة إلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى العائلة الحاكمة والشعب القطري.

داعياً الباري تعالى أن يتغمد روح الفقيد بعطفه ورحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب سمو أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لرئيس إقليم كوردستان لحضوره ومشاركته في مراسم العزاء، وقيم عالياً تعاطف إقليم كوردستان مع دولة قطر.