شيخ نجيب: هدفنا الارتقاء بالسياحة في سوران إلى العالمية

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المشرف على إدارة سوران المستقلة، هلكورد شيخ نجيب، اليوم الاثنين 13 تموز 2026، عن حزمة مشاريع استراتيجية وتنموية كبرى تم إنجازها وأخرى قيد التنفيذ في قطاعات الطرق، السياحة، الصحة، والمياه.

مؤكداً أن استحداث الإدارة المستقلة شكّل ركيزة أساسية في الخطط الاستراتيجية للتشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، كشف نجيب عن تحقيق طفرة نوعية في قطاع البنية التحتية، مشيراً إلى أن افتتاح شارع الـ 40 متراً والمرحلة الأولى من طريق (سبيليك - سوران) أسهم في خفض نسبة الحوادث المرورية بتلك المناطق إلى 0%.

كما أعلن عن صدور توجيهات من رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتوسيع طريق شلال "كلي علي بك" الاستراتيجي مع الحفاظ الصارم على البيئة الجبلية المميزة للمنطقة.

وعلى الصعيد السياحي والاستثماري، أكد المشرف على الإدارة أن سوران تتجه بثبات نحو "العالمية" عبر تصاميم هندسية مبتكرة لتطوير المنتجعات البارزة مثل (كلي علي بك، بيخال، وجبل باپشتیان)، بما يضمن خلق مئات فرص العمل للشباب المحلي.

وفي ختام حديثه، استعرض نجيب التطورات في قطاعي الخدمات الأساسية والصحة، معلناً قرب افتتاح مستشفيي (سيدكان وبيران) لتوفير رعاية طبية متكاملة تغني المواطنين عن السفر إلى أربيل، بالتزامن مع قرب تدشين مشاريع مياه حيوية في خليفان وميركسور، واستكمال تصاميم طريق (جومان - حاجي عمران) الدولي، وسط تدفق يومي متزايد للمستثمرين نحو المنطقة.