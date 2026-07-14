جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق 18 مداناً لقيامهم بالترويج لحزب البعث المحظور

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أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق 18 مداناً عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

المدانون استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبني الأفكار والترويج للحزب المحظور، وصدر الحكم بحقهم استناداً لأحكام المادة 10 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 من قانون العقوبات.