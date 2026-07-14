أربيل.. الشرطة تمنع تجسيد شخصية رجل الأمن في الأعمال الفنية دون موافقة مسبقة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل أنه يُمنع على أي ممثل تجسيد شخصية رجل الشرطة في الأعمال الدرامية أو السينمائية من دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة.

ووفقاً لوثيقة رسمية وجهتها مديرية شرطة أربيل إلى وزارة الثقافة، فإن القرار جاء بعد تسجيل عدد من الملاحظات بشأن أعمال درامية وسينمائية ومسرحية، أظهرت شخصية رجل الشرطة بصورة وُصفت بأنها "غير لائقة" و"تسيء إلى هيبة المؤسسات الأمنية".

وبموجب القرار الجديد، فإن إنتاج أي عمل فني يتضمن شخصية رجل شرطة يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الشرطة، مؤكدة أن أي جهة لا تلتزم بهذه التعليمات ستواجه الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.