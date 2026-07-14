عبر حاجي عمران وباشماخ.. كوردستان تنهي تحضيرات استقبال قوافل زوار أربعينية الإمام الحسين

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أربيل (كوردستان24)- يبدأ إقليم كوردستان، غداً الأربعاء 14 تموز 2026، استقبال قوافل الزوار القاصدين العتبات المقدسة في كربلاء لإحياء مراسيم أربعينية الإمام الحسين عبر منافذه الحدودية، حيث تم تخصيص 3700 حافلة لتأمين نقلهم.

وتأتي عملية تفويج الزوار هذا العام، أسوة بالأعوام السابقة، عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، وبشكل خاص منفذي حاجي عمران وباشماخ.

وأفادت اللجنة العليا للاستقبال في منفذ حاجي عمران الدولي لـ "كوردستان 24" باكتمال الترتيبات كافة، والجاهزية لاستقبال القافلة الأولى من الزوار يوم غدٍ الأربعاء.

ولتبسيط وتسهيل حركة الزوار، جرى تهيئة أربع محطات رئيسة وفرعية للاستراحة والتفتيش تشمل: (حاجي عمران، وكاني ماران، ومعرض أربيل الدولي، وشيراوة). كما تم توفير 3700 حافلة ومركبة نقل جماعي لنقل الزوار من المنفذ الحدودي مباشرة إلى محطات الاستراحة ومواقع إقامتهم المؤقتة.

وتتولى مؤسسة بارزاني الخيرية مهام تقديم الوجبات الغذائية والمياه للوافدين، تزامناً مع انتشار مفارز الأمن، والشرطة، والكوادر الطبية، والدفاع المدني في تلك المحطات لتقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة للزوار والحرص على سلامتهم.

ووفرت لجنة الاستقبال في منفذ حاجي عمران 57 حاسوباً لسرعة إنجاز المعاملات الإدارية وتأشيرات الوافدين. ومن المقرر أيضاً بدء استقبال قوافل الزوار عبر منفذ باشماخ الحدودي يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

يُذكر أن العام الماضي شهد عبور أكثر من 100 ألف زائر عبر منافذ إقليم كوردستان متوجهين إلى كربلاء لتأدية مراسيم الزيارة الأربعينية. وتصادف المراسيم الدينية لهذا العام يومي 4 و5 آب المقبل، حيث يتدفق مئات الآلاف من الزوار لإحيائها.