بتكلفة تقارب 140 مليار دينار.. إنجاز 40% من مشروع مياه "گوبتبة - جمجمال" الاستراتيجي

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أربيل (كوردستان24)- تواصل الكوادر الفنية والهندسية أعمال التنفيذ في مشروع مياه گوبتبة - جمجمال، الاستراتيجي؛ حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع الإجمالية 40% حتى الآن، مما يمهد الطريق لإنهاء مشكلات شح المياه في المنطقة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 139 ملياراً و500 مليون دينار عراقي، ويعد واحداً من المشاريع الخدمية الهامة التي تمولها حكومة إقليم كوردستان لتوفير البنية التحتية الأساسية للمواطنين.

ويهدف المشروع إلى إيصال المياه الصالحة للشرب وتجهيزها بشكل مستقر لقضاء جمجمال والنواحي والقرى المحيطة به، مما يساهم في سد احتياجات آلاف العائلات وتأمين الأمن المائي لتلك المناطق.

ووفقاً للمخططات الزمنية والفنية المقرة للمشروع، من المؤمل إكمال كافة الأعمال المتبقية ووصول المياه الصالحة للشرب إلى منازل المواطنين في قضاء جمجمال ومحيطه في شهر حزيران من العام المقبل.