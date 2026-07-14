رئيس حكومة إقليم كوردستان يبعث برقية تعزية إلى رئيس الطريقة الكسنزانية

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أربيل (كوردستان24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى الشيخ نهرو الشيخ محمد الكسنزاني، رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم، وذلك في وفاة شقيقته المغفور لها (سردشت الشيخ محمد).

وأعرب رئيس الحكومة في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الشيخ الكسنزاني، متضرعاً إلى الباري عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وفيما يلي نص برقية التعزية:

الأخ العزيز الشيخ نهرو الشيخ محمد الكسنزاني، رئيس الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في العالم.

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم المغفورة لها (السيدة سردشت الشيخ محمد). وبهذا المصاب الأليم، نتقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة، ونشارككم أحزانكم.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم وعائلتكم الكريمة الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

14 تموز 2026"