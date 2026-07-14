إصلاحات التشكيلة الحكومية التاسعة.. خطوات مهمة لتطوير القطاع العام

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أربيل (كوردستان24)- في إطار قانون الإصلاح، أقدمت التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان على اتخاذ عدة خطوات في المجالات المالية والإدارية والعسكرية، حيث بلغت عملية توطين الرواتب تسجيل أكثر من 950 ألف موظف، وإعادة أكثر من 2 ترليون دينار من أموال القروض والسلف الى الخزينة العامة.

الإحصاءات والمكاسب الرئيسية لعملية الإصلاح

1.قطاع المالية والأتمتة:

* عملية التوطين: تم فتح أكثر من 950,000 الف حساب مصرفي لمتقاضي الرواتب ضمن مشروع "حسابي".

* نظام الدفع الإلكتروني(E-psule) :وصول عدد مستخدمي النظام إلى 220,000 الف شخص، كذلك تسجيل 1.1 ملیون معاملة مالية.

* إعادة القروض: تمت إعادة 2.130 ترلیون دینار من أصل 4.48 ترلیون دینار، منحت كقروض وسلف.

* تأسيس مصرف "نشتيمان": برأسمال قدره 250 ملیار دینار.

2. الإصلاح في قوات البيشمرگة والقطاع العسكري:

*تم تثبيت 88,900 الف ضابط ومنتسب بيشمرگة ضمن 38 لواءا تابعاً ل 9 فرق وقيادتي قوات إسناد، وتم ضمهم الى ملاك وزارة البيشمرگة. كما جرت عملية إلحاق المنطقة 1 والمنطقة 2 بوزارة الپيشمركة.

3.الإصلاح الإداري ومراجعة الملفات:

* المناصب العليا: تمت مراجعة ملفات 1,478 من ذوي المناصب العليا والخاصة.

* الموظفون المدنيون: تمت مراجعة ملفات 357,815 ألف موظفاً.

* إعادة تنظيم 402 ملف.

* الرواتب المزدوجة: قطع 4,189 من الرواتب المزدوجة "غير القانونية".

* التقاعد: تم نقل 29,338 ملف تقاعد من وزارة شؤون البيشمركة إلى وزارة المالية والاقتصاد.

وتأتي هذه الإصلاحات تبعاً لإصدار قانون الإصلاح وتصديق القرار 116 لهيئة النزاهة، اللذين جسدا جزءاً من وعود ومضمون برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

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