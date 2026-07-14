أربيل تشهد اجتماعاً مشتركاً لتطبيق قانون العمل وضمان حقوق العاملين في القطاع الزراعي

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أربيل (كوردستان24)- عُقد في ديوان وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 14 تموز 2026، اجتماع مشترك بحضور مستشاري ومديري الوزارة العامين، وممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، ودائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم.

وتركز الهدف الرئيس للاجتماع على مناقشة وصياغة آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (172)، والمتعلق بضمان وتشغيل العمالة المحلية في المشاريع الاستثمارية والخدمية المختلفة الموزعة في الإقليم.

وشهد الاجتماع تسليط الضوء على سبل تطبيق قانون العمل بهدف حماية وضمان حقوق العمال والمشرفين على المشاريع الزراعية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية والحد من معدلات البطالة من خلال دعم الكوادر الوطنية.

كما تضمنت المناقشات الخطوات التنفيذية لتوليد الرقم الرقمي الموحد للمنشآت (UEN) للشركات الزراعية، والاسم التجاري الموحد للمشاريع (UPN)، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وحوسبة قطاع الزراعة ومشاريع الثروة المائية بالكامل.

وخلص الاجتماع في ختامه إلى إقرار عدد من التوصيات والقرارات الهامة، أبرزها:

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالمشاريع الزراعية، لإحصاء وتسجيل كافة العمال المحليين العاملين فيها بدقة.

ضمان تفعيل الإجراءات القانونية لترسيخ الحقوق العمالية والضمان الاجتماعي وتوفير بيئة عمل ملائمة وآمنة للجميع.

تطوير القطاع الزراعي كشريان استراتيجي قادر على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة للكوادر الوطنية.



