العراق يضبط نحو طنين من المخدرات خلال 6 أشهر.. وأحكام بالإعدام والمؤبد بحق مدانين

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض معدلات الجريمة في البلاد بنسبة 18% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترات ذاتها من الأعوام السابقة، بالتزامن مع ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والأدوية المهربة، وتسجيل أكثر من 2.6 مليون غرامة مرورية.

وأوضح مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي، أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت خلال النصف الأول من العام الجاري عن ضبط ألف و977 كيلوغراماً من المواد المخدرة، فضلاً عن صدور أحكام قضائية بحق أكثر من 3 آلاف مدان بقضايا المخدرات، من بينهم 58 محكوماً بالإعدام ونحو 230 آخرين بالسجن المؤبد.

وأضاف اللواء ميري أن القوات الأمنية أحبطت عمليات تهريب واسعة عبر المنافذ الحدودية؛ حيث تمكنت منذ بداية العام الحالي من ضبط 4 ملايين حبة مخدرة، إلى جانب عشرات الأطنان من الأدوية المهربة، في إطار المساعي المستمرة لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالمشتقات الطبية والمخدرة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن قوى الأمن نفذت 17 عملية أمنية نوعية خارج البلاد، بالتنسيق الاستخباري مع دول الجوار والدول الإقليمية لتعقب وتفكيك شبكات تهريب المخدرات الدولية العابرة للحدود.

وفي سياق فرض القانون ومكافحة الجرائم الجنائية والظواهر المجتمعية، كشف ميري عن إلقاء القبض على 289 متهماً بتنفيذ ما يُعرف بـ "الدكة العشائرية"، و102 من المتهمين بالانتماء لحركات دينية متطرفة والترويج لحزب البعث المنحل، بالإضافة إلى ضبط 50 متورطاً بجرائم تهريب الآثار، وتوقيف 52 متهماً بجرائم الاتجار بالبشر. كما شملت الحصيلة الأمنية ضبط 83 متهماً بقضايا الابتزاز الإلكتروني، و25 متهماً بجرائم النصب والاحتيال المالي.

وفي قطاع المرور، لفت اللواء مقداد ميري إلى أن مديرية المرور سجلت مليونين و638 ألف غرامة مرورية لرصد المخالفات وتطبيق قوانين السير خلال النصف الأول من العام الحالي في عموم البلاد.

كما كشف مدير الدائرة في الوزارة عن تسجيل 617 حالة انتحار في عموم العراق خلال النصف الأول من العام الحالي





