فيكتوريا تايلور: واشنطن تدعم الزيدي وتشترط نزع سلاح الفصائل

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أربيل (كوردستان24)- أكدت فيكتوريا تايلور، مديرة "مبادرة العراق" في المجلس الأطلسي (Atlantic Council)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض يبديان دعماً لعلي الزيدي، واصفةً زيارته المرتقبة إلى العاصمة واشنطن بأنها "خطوة ذات أهمية بالغة".

وأوضحت تايلور في تصريح لشبكة "كوردستان 24"، أن هذا الدعم الأمريكي مشروط باختبار حقيقي، حيث شددت على ضرورة أن يثبت الزيدي قدرته الفعلية على نزع سلاح الجماعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، ليكون جديراً بهذا التأييد من قبل الإدارة الأمريكية.

وفي قراءتها للمشهد السياسي، أشارت تايلور إلى أن حكومة الزيدي ستواجه ذات التحديات والعقبات التي واجهت حكومة السوداني، مبيّنة أن السبب يعود إلى كون الطرفين قد تم اختيارهما من قبل "الإطار التنسيقي"، مما يجعل أجندة العمل والضغوطات متشابهة إلى حد كبير. ووجهت نصيحة للزيدي بضرورة استثمار دعم البيت الأبيض بشكل ذكي وتحويله إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.

وحول الدور المتوقع للرئيس دونالد ترامب، ذكرت مديرة مبادرة العراق أن إدارة ترامب تمتلك سجلاً في التدخل لحلحلة الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، ولا سيما قضية تصدير نفط إقليم كوردستان. ومع ذلك، توقعت تايلور ألا يتصدر ملف النفط واجهة المباحثات في الاجتماع المقبل بين ترامب والزيدي، مؤكدة أن "ملف الجماعات المسلحة" سيكون الأولوية القصوى والموضوع الأساسي على طاولة النقاش.