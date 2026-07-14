هيمن هورامي: لا مبرر لاستمرار شلل البرلمان والكتل أمام مسؤولية وطنية وقانونية لإعادة تفعيله

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أربيل (كوردستان24)- صرح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، بأنه بعد مرور 20 شهراً على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يعد هناك أي مبرر سياسي مقبول لاستمرار تعطيل البرلمان، مؤكداً استعداد حزبه لإعادة تفعيل برلمان كوردستان في أقرب وقت واستئناف الخطوات القانونية والدستورية.

وجاء ذلك في بيان صدر عن هورامي، اليوم الثلاثاء 14 تموز 2026، أشار فيه إلى أنه استعرض موقف حزبه الواضح حيال الأوضاع السياسية والمسار البرلماني، خلال استقباله سفيرة هولندا لدى العراق جانيت ألبيردا، ونائب القنصل الهولندي العام في إقليم كوردستان بيرتيل سنوير.

وأوضح هورامي أنه بعد مضي 20 شهراً على إجراء انتخابات برلمان كوردستان، وعقد عشرات الاجتماعات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وبقية الكتل السياسية، وتوقيع اتفاقيات سياسية تقوم على أسس الشراكة والتوافق، فإنه لم يعد هناك أي مبرر معقول لحالة الانسداد الحالية.

وجدد القيادي في الديمقراطي الكوردستاني استعداد حزبه الفوري لإعادة تفعيل البرلمان واستئناف الجلسات، موجهاً دعوة لكافة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والوطنية، والجلوس تحت قبة البرلمان لمناقشة الخطوات الدستورية المقبلة ومواصلة البناء المؤسساتي.

وشهد اللقاء استعراض رؤية ومواقف الديمقراطي الكوردستاني حيال التطورات الأخيرة في الإقليم أمام الوفد الضيف؛ حيث عبّر هورامي عن شكره للسفيرة الهولندية على دورها وصداقتها المستمرة مع الإقليم، مستذكراً عملها كقنصل عام لبلادها في أربيل عام 2016 ومواصلة مهامها كسفيرة لدى العراق في العامين الماضيين، مثمناً دور بلادها البارز في تطوير العلاقات الثنائية المشتركة.

يُذكر أنه على الرغم من مرور نحو 20 شهراً على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان وانخراط القوى السياسية -لاسيما الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني- في سلسلة من المفاوضات والمباحثات الطويلة، إلا أن البرلمان لم يستأنف جلساته الاعتيادية بعد، ولم يتم حسم تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة الإقليم حتى الآن.