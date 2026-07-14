تزايد الإصابات بالسرطان.. ومكبات النفايات تثير قلق سكان محافظة ديالى

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أربيل (كوردستان24)- كشف عضو في مجلس محافظة ديالى عن تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة بمرض السرطان في المحافظة، مؤكداً أن معدلات الإصابة مستمرة في الارتفاع بشكل مطرد وتتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً.

وأفاد عضو مجلس المحافظة، أوس المهداوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 14 تموز 2026، بأنه جرى تسجيل 6400 حالة إصابة بمرض السرطان في ديالى، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب موقفاً جاداً وعاجلاً من الجهات الحكومية المعنية للوقوف على المسببات والحد من تفاقم هذه الأزمة الصحية والبيئية.

وأشار المهداوي إلى أن مواقع طمر النفايات الحالية تقع بالقرب من المدن والأحياء السكنية المأهولة، مما يشكل خطراً بيئياً وصحياً كبيراً على المواطنين، بالتزامن مع وجود مصادر تلوث أخرى تسهم في زيادة المخاطر الصحية في عموم المحافظة.

وأوضح أن استمرار العمل في هذه المطامير القريبة من المناطق الآهلة بالسكان بات يثير قلقاً عميقاً لدى المواطنين، لا سيما بسبب الانبعاثات والغازات والروائح الكريهة المنبعثة منها والتي تؤثر سلباً على الصحة العامة. وبناءً على ذلك، دعا المهداوي إلى إعادة النظر في ملف طمر النفايات ومعالجتها استناداً إلى المعايير البيئية والصحية المعتمدة.

وطالب عضو مجلس محافظة ديالى بنقل مواقع ومكبات النفايات إلى مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، مع استخدام طرق حديثة لإدارة ومعالجة النفايات. كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة البيئية وإجراء دراسات ميدانية لتحديد مصادر التلوث الأخرى والعمل على معالجتها والحد من انتشارها.