على حافة الحرب الشاملة.. الولايات المتحدة تضرب العمق الإيراني قرب مضيق هرمز

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت الساعات الماضية تصعيداً عسكرياً هو الأعنف بين الولايات المتحدة وإيران، حيث نفذ الجيش الأمريكي سلسلة من الضربات الجوية والمنشآتية استهدفت مواقع استراتيجية وحيوية في مناطق متفرقة من البلاد، مما عزز التوقعات بقرب اندلاع مواجهة عسكرية شاملة بين الطرفين.

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع 5 انفجارات عنيفة غرب مدينة بندر عباس الساحلية المطلة على مضيق هرمز الاستراتيجي. وتأتي هذه الضربات في إطار الصراع المحموم للسيطرة على المضيق، الذي يعد الممر الأهم لإمدادات الطاقة العالمية، وسط غموض حول حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالمنطقة.

وفي تطور خطير، أكدت السلطات المحلية في مدينة بوشهر تعرض 4 مواقع لقصف أمريكي مركز. وتكتسب بوشهر أهمية كبرى لكونها تضم المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران.

ولم يتوقف القصف عند المواقع النووية، بل امتد ليشمل "القلب النفطي" في محافظة خوزستان (جنوب غرب)؛ حيث طال القصف مدينة آبادان التي تحتضن أقدم مصفاة نفط في الشرق الأوسط، إضافة إلى مدينة ماهشهر الساحلية المعروفة بصناعاتها البتروكيماوية الضخمة.

من جانبها، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) أن عملياتها استمرت لمدة 5 ساعات، واستهدفت بنية تحتية عسكرية تشمل أنظمة دفاع ساحلية، ومنشآت للطائرات المسيّرة والصواريخ، وقطعاً بحرية. وتأتي هذه الموجة الثالثة من الضربات تنفيذاً لوعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران "بفوة"، وقبيل ساعات من بدء سريان حصار بحري تعتزم واشنطن فرضه على الموانئ الإيرانية.

ألقى هذا التصعيد بظلاله فوراً على الأسواق العالمية، حيث قفز سعر برميل خام برنت بنسبة تجاوزت 9% ليصل إلى 85 دولاراً للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

وعلى الصعيد السياسي، يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تقضي نهائياً على الجهود الدبلوماسية الرامية لتثبيت مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو الماضي، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة على كافة الاحتمالات.