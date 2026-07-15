بتكلفة 265 مليار دينار.. إقليم كوردستان يتبنى استراتيجية واعدة لتعزيز الأمن المائي

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أربيل (كوردستان24)- وضعت حكومة إقليم كوردستان خططاً وإجراءات استراتيجية تهدف إلى حماية البنية التحتية وضمان الأمن المائي، من خلال تشييد عشرات السدود والحواجز المائية. وتسهم هذه المشاريع، إلى جانب فوائدها البيئية ومواجهة الجفاف والحد من مخاطر الفيضانات، في تقديم دعم كبير لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في عموم الإقليم.

المشاريع الاستراتيجية للسدود:

يضم إقليم كوردستان حالياً 26 سداً؛ أُنجزت 9 سدود منها خلال الدورة الحالية للتشكيلة الوزارية التاسعة، بتكلفة إجمالية بلغت 265.7 مليار دينار عراقي، وبقدرة تخزينية تصل إلى 252.8 مليون متر مكعب من المياه. وتتوزع تفاصيل هذه السدود التسعة كالتالي:

سد غومسبان: التكلفة: 95 مليار دينار / القدرة التخزينية: 97.5 مليون متر مكعب.

سد دوين: التكلفة: 88 مليار دينار / القدرة التخزينية: 100 مليون متر مكعب.

سد ديوانة: التكلفة: 26.6 مليار دينار / القدرة التخزينية: 21 مليون متر مكعب.

سد بستورة: التكلفة: 23 مليار دينار / القدرة التخزينية: 20 مليون متر مكعب.

سد خنس: التكلفة: 9.2 مليار دينار / القدرة التخزينية: 7 ملايين متر مكعب.

سد أقوبان: التكلفة: 8.1 مليار دينار / القدرة التخزينية: 2.6 مليون متر مكعب.

سد توريجار: التكلفة: 5.8 مليار دينار / القدرة التخزينية: 2 مليون متر مكعب.

سد شوكير: التكلفة: 5.6 مليار دينار / القدرة التخزينية: 2 مليون متر مكعب.

سد جمركة: التكلفة: 4.4 مليار دينار / القدرة التخزينية: 1.2 مليون متر مكعب.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 10 سدود أخرى قيد الإنشاء حالياً، مع وجود خطط لتشييد 24 سداً إضافياً مستقبلاً، من بينها 6 سدود استراتيجية كبرى.

الحواجز والسدود المائية الصغيرة (البوندات):

إلى جانب السدود الكبرى، أولت حكومة الإقليم اهتماماً كبيراً لإنشاء الحواجز المائية الصغيرة لتجميع مياه الأمطار، واستخدامها في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، وتغذية المياه الجوفية، فضلاً عن دورها في درء مخاطر الفيضانات وحماية القرى. وتتوزع أعدادها كالتالي:

إجمالي الحواجز المائية قبل التتشكيلة الوزارية التاسعة: 98 حاجزاً مائياً.

الحواجز المائية المنجزة خلال التشكيلة التاسعة: 30 حاجزاً مائياً.

الحواجز المائية التي تزال قيد الإنشاء حالياً: 57 حاجزاً مائياً.

وإلى جانب مشاريع تخزين المياه عبر السدود والحواجز المائية، التي يستفيد منها المواطنون وقطاعات الزراعة، والحيوان، والبيئة، والسياحة؛ نفذت حكومة إقليم كوردستان العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتوفير المياه الصالحة للشرب وتأهيل شبكات الإسالة في مختلف المدن والبلدات، مع استمرار العمل في مشاريع أخرى مماثلة قيد التنفيذ حالياً.