مسؤول إيراني يدعو لشن هجوم بري على القواعد الأمريكية وأسر جنودها.. والحرس الثوري يوجه رسالة للكويت

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أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخارجية الإيراني الأسبق والنائب البرلماني الحالي، منوشهر متكي، اليوم الأربعاء، إلى شن هجوم بري مباشر على إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وأسر جنود أمريكيين للضغط على واشنطن.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوترات العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث اقترح متكي عدم الاكتفاء بالردود الصاروخية والجوية، بل الانتقال إلى تنفيذ هجمات برية على القواعد الإقليمية للولايات المتحدة.

وقال متكي في تصريح له: "مقترحي هو تنفيذ هجوم بري على إحدى القواعد الأمريكية القريبة في المنطقة، وأسر مئة أو مئات من الجنود الأمريكيين ونقلهم إلى داخل إيران كأوراق ضغط".

وعزا متكي مقترحه إلى أنه في حال استهدفت الولايات المتحدة أو حاولت السيطرة على أي جزء من الأراضي الإيرانية -مثل جزيرة خارك- فإن من حق إيران تنفيذ عمليات إنزال بري وجوي عبر المروحيات داخل القواعد الأمريكية بالمنطقة، كونها تُعد بموجب القوانين بمثابة أراضٍ خاضعة للسيادة الأمريكية.

وانتقد البرلماني الإيراني جهود التهدئة الدبلوماسية، معتبراً أن "تفاهم إسلام آباد" ومذكرات التفاهم السابقة لم تكن سوى مخطط خداع من جانب واشنطن التي لا ترغب -بحسب وصفه- في خوض حوار جاد وحقيقي.

وتتزامن هذه التصريحات مع تبادل الضربات الصاروخية والجوية بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني، وسط صراع محتدم لفرض السيطرة على حركة الملاحة البحرية والأمن في ممر مضيق هرمز المائي.

ومن جانب آخر، وجه الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الكويتي أكد فيها عدم وجود أي خصومة أو عداء مباشر مع دولة الكويت، مبيناً أن استهداف المنشآت هناك يأتي فقط في إطار الرد على الضربات الأمريكية المنطلقة من أراضيها. ودعا الحرس الثوري في رسالته الكويتيين إلى مطالبة سلطاتهم بإخراج القوات الأمريكية والبعثات العسكرية التابعة لها من بلادهم.



