الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد أهداف إيرانية لتقويض تهديدات الملاحة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، عن انطلاق موجة جديدة من الضربات العسكرية الموجهة ضد إيران، بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن هذه العمليات تأتي بهدف إضعاف وتقليص القدرات العسكرية الإيرانية التي يجري استخدامها لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة التزامها بحماية أمن الملاحة الدولية في المنطقة.

قابلت إيران السلسلة الجديدة من الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة عليها ومعاودةَ الأميركيين فرض الحصار البحري على موانئها، بإعلانها الأربعاء بأنها ستُبقي مضيق هرمز مغلقا حتى تتوقف "الأعمال العدوانية" الأميركية.

ومن شأن تصعيد القصف ودخول الحصار الأميركي المتجدد على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ عند الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش أن يقوّضا الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران/يونيو الفائت وكرّست وقفا لإطلاق النار توصلتا إليه في نيسان/أبريل.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الجيش الأميركي أنهى مساء امس الثلاثاء "سلسلة جديدة" من الضربات على "عشرات الأهداف العسكرية" الإيرانية.

وإذ أفادت إيران بتعرّض أراضيها لقصف من مصادر عدة، ردّت الأربعاء باستهداف منشآت أميركية في عدد من الدول الخليجية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا "حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدوانية".

ولمّح إلى إمكان "إغلاق طرق أخرى لتصدير النفط والغاز تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها"، من دون أن يخوض في تفاصيل هذا الاحتمال.

وتعرّضت ناقلات نفط عدّة للاستهداف في مضيق هرمز ومحيطه، حيث أصبح عبور السفن نادرا، وأدت هذه الهجمات منذ مساء الاثنين إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين، وفق المنظمة البحرية الدولية.