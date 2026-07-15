النزاهة تضبط مبتزاً متلبساً بتقاضي رشوة مقابل وعد كاذب بالإفراج عن متهم

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم متلبساً بتقاضي رشوة بعد ابتزاز أحد الأشخاص، مدعياً قدرته على تأمين الإفراج عن متهم مكفول، مستنداً إلى مزاعم بوجود صلة قرابة تجمعه بأحد موظفي جهاز رقابي.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن ملاكات مكتب تحقيق كربلاء نفذت العملية بناءً على مذكرة قضائية، بعد نصب كمين محكم للمتهم الذي طلب مبلغ 20 ألف دولار من أحد الأشخاص مقابل وعد كاذب بالإفراج عن متهم مكفول في وقت لاحق.

وأضافت أن المتهم أوهم الضحية بامتلاكه نفوذاً وعلاقة قرابة مع موظف في أحد الأجهزة الرقابية، زاعماً أن ذلك سيمكنه من تسهيل إجراءات الإفراج.

وأكدت الهيئة أن فريقها تمكن من ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ الرشوة، كما عثر داخل مركبته على عقود زراعية ومعاملات تخص أراضٍ.

وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوال المتهم وإحالته إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقرير مصيره.