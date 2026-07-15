المالية العراقية تعمم عقوبات ضد شبكات تمويل وتسهيلات مالية لـ "داعش" وحزب الله

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أربيل (كوردستان24)- كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، عن صدور توجيهات مصرفية جديدة بفرض عقوبات على شبكات تمويل تنظيم داعش وأشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني، استناداً إلى قرارات الخزانة الأميركية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع للوزارة، واطلعت عليها كوردستان24، أن الإجراء يأتي بناءً على كتابين رسميين صادرين عن وزارة الخارجية/ دائرة أميركا في 30 حزيران الماضي، ومكتب وزير المالية في أوائل تموز الجاري.

وأوضحت الوثيقة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لقيامهم بتسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم داعش.

كما شملت القرارات عدداً من الكيانات المرتبطة بحزب الله بموجب الأمر التنفيذي الأميركي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، بهدف ملاحقة واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب.

ووفقاً للوثيقة المُذيَّلة بتوقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، ظافر مهدي عبد الله، ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة، نادية رشيد علي، فقد جرى تعميم القرار على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.