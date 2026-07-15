التعليم العالي بكوردستان تعلن إطلاق التقديم الإلكتروني لعمليات النقل وتعديل القبول للطلبة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، عن بدء التقديم الإلكتروني لمعاملات الانتقال وتعديل القبول (تغيير الاختصاص) للطلبة للعام الدراسي الجديد 2026-2027، مبينة أن العملية تبدأ اعتباراً من اليوم وتستمر لمدة شهر كامل.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن معاملات انتقال وتعديل قبول الطلبة بين الجامعات تبدأ من تاريخ 15 تموز 2026 وتستمر لغاية 15 آب 2026، مشددة على وجوب ألا يتجاوز تاريخ صدور الأمر الجامعي الخاص بالانتقال أو تعديل القبول يوم 31 آب 2026.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالتقديم إلى قراءة الضوابط والمعايير بدقة لضمان وضوح الإجراءات، لافتة إلى إمكانية مراجعة أقسام التسجيل وشؤون الطلبة في جامعاتهم للإجابة عن أي استفسارات بهذا الخصوص.

وبشأن التفاصيل الفنية والإجرائية، أوردت وزارة التعليم العالي عدة ملاحظات هامة:

في حال عدم امتلاك الطالب لاسم المستخدم وكلمة المرور (Username & Password) أو نسيانهما، يمكنه مراجعة قسم التسجيل في جامعته لإجراء العملية باستخدام الرقم الامتحاني للصف الثاني عشر الإعدادي (البكالوريا).

لا يتطلب إنجاز هذه المعاملات مراجعة ديوان الوزارة في أربيل، كون العملية برمتها تتم إلكترونياً بالكامل.

يجب على الطلبة إتمام معاملاتهم ضمن المهلة المحددة، إذ لن يتم قبول أو تمشية أي معاملة بعد انتهاء السقف الزمني المعلن.

بإمكان الطلبة مراجعة الموقع الإلكتروني للاطلاع على الشروط والتعليمات وبدء التقديم.