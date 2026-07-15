في موجة الـ 90 دقيقة.. ضربات أميركية تطال أنظمة الدفاع الساحلي لإيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الأمريكي عبر قيادته المركزية (سنتكوم) عن إتمام سلسلة ضربات عسكرية دقيقة استهدفت مواقع إيرانية في جزيرة طنب الكبرى الإستراتيجية قرب مضيق هرمز.

الضربات التي استمرت لمدة 90 دقيقة واستخدمت فيها ذخائر موجهة بدقة، ركزت بشكل مباشر على تدمير أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز التابعة لإيران، وذلك بهدف تقويض قدراتها ومنعها من تهديد حركة الملاحة التجارية والسفن العابرة في هذا الممر المائي الدولي الحيوي، وسط تصاعد كبير في حدة التوترات الإستراتيجية والأمنية في المنطقة.

واليوم الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، بتعرض مدينة بوشهر الساحلية التي تقع في جنوب غرب إيران وتضمّ المحطة النووية الوحيدة في الجمهورية الإسلامية لضربات أميركية جديدة لم تُؤد إلى سقوط ضحايا.

وقال محافظ بوشهر محمد مظفري "هاجم العدو الأميركي اليوم ثلاثة مواقع في بوشهر"، غداة هجوم آخر يندرج ضمن تصعيد في المواجهات بين طهران وواشنطن.