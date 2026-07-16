إسرائيل تبلغ واشنطن بإبقاء قواتها في "المناطق الأمنية" بلبنان وسوريا وغزة

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أربيل (كوردستان24)- أبلغت إسرائيل وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بقرارها الإبقاء على قواتها العسكرية داخل ما تصفها بـ "المناطق الأمنية" في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة، وفقاً لما صرح به مسؤولون مطلعون اليوم الخميس.

وذكرت المصادر أن هذا الإبلاغ الرسمي تم خلال قنوات التواصل والمباحثات الثنائية الجارية بين الجانبين؛ حيث أكدت تل أبيب عزمها مواصلة الوجود العسكري في هذه النقاط الاستراتيجية بذريعة حماية أمنها القومي والحد من أي تهديدات عسكرية محتملة على حدودها الشمالية والجنوبية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متصاعدة ومواجهات إقليمية واسعة النطاق، لاسيما مع استمرار الضربات الجوية والحصار البحري الأمريكي على مواقع وإمدادات إيرانية، وتبادل الهجمات الصاروخية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وأشارت التقارير إلى أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يواصلان التنسيق عالي المستوى لتقييم الاحتياجات الدفاعية المشتركة، والتعامل مع التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على بقاء هذه القوات في جبهات متعددة بالشرق الأوسط.

AFP



