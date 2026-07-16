باكستان تدعو لتهدئة الأوضاع في مضيق هرمز وتؤكد: لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات

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اربيل (كوردستان24) - أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن أملها في عودة الأوضاع إلى طبيعتها في منطقة مضيق هرمز، مؤكدة على الأهمية البالغة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الحيوي للاقتصاد العالمي.

وجددت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، دعوتها لكافة الأطراف المعنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من شأنها تقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أنه لا بديل عن مسار الحوار والحلول الدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن تسوية النزاعات والخلافات تكمن دائماً في المحادثات المباشرة على طاولة المفاوضات.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد لا تزال تشكل إطاراً راسخاً لبناء السلام وتعزيز الاحترام المتبادل، مؤكدة مواصلة جهودها لتشجيع كافة الأطراف على وقف أعمال العنف واستئناف المحادثات الفنية، على الرغم من التحديات التي تواجه تفعيل بنود المذكرة في الوقت الراهن.