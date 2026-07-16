في قضية عدنان الجميلي.. ضبط 25 مليار دينار و200 ألف دولار مخفية لدى شركاء وداخل دور سكنية

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اربیل (كوردستان 24) - أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، اليوم الخميس 16 تموز 2026، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة ومصوغات ذهبية، في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، الذي يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.

وأوضح قاضي تحقيق المحكمة المختصة، في بيان صادر عن إعلام القضاء، أن عمليات التقصي والضبط كشفت عن إخفاء الأموال بطرق مختلفة؛ حيث كان جزء منها مودعاً لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً بدقة داخل جدران عدد من الدور السكنية.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للأموال والمواد الثمينة التي تم وضع اليد عليها خلال إجراءات هذا اليوم (25) مليار دينار عراقي، و(200,000) مائتي ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى (4) كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.

وأكد القضاء العراقي أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي لا تزال مستمرة وبوتيرة متواصلة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة لملاحقة كافة متحصلات الجريمة، وتحديد هوية بقية المتورطين والمتواطئين فيها لتقديمهم إلى العدالة.