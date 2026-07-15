الزيدي يدين استهداف أربيل بالمسيرات ويوجه بتنسيق أمني مشترك لمنع تكراره

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، بشدة الاعتداء الذي تم عبر طيران مسيّر واخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كوردستان، موجهاً الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الأمنية في الإقليم للحفاظ على الاستقرار.

وأكد الزيدي في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عدم التهاون إزاء هذه المحاولات، واصفاً إياها بـ "المحاولات الآثمة التي تحاول، بيأس، النيل من استقرار شعبنا ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه وجّه التشكيلات الأمنية المعنية ببذل الجهود كافة، والعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية في إقليم كوردستان لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الخروقات، مؤكداً السعي لـ "قطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن المجتمع العراقي في كل مكان".

وتأتي هذه التوجيهات الرسمية عقب رصد خروقات أمنية تمثلت بتحليق واستهداف طائرات مسيرة لأجواء الإقليم، مما يفرض ضرورة التنسيق المشترك وعالي المستوى بين بغداد وأربيل لحفظ أمن الأجواء والحد من التهديدات الخارجية.





