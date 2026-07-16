إيران تهدد بتدمير البنى التحتية في الشرق الأوسط بحال مهاجمة بناها التحتية

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أربيل (كوردستان24)- هددت طهران الخميس باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن نفّذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية، مع استئناف الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي "ستُدمر جميع البنى التحتية في المنطقة بضربات فولاذية من القوات المسلحة الإيرانية الجبارة، ولن يبقى لها أثر، وكأنها لم تكن موجودة".

وكان دونالد ترامب قد هدد الثلاثاء عبر قناة فوكس نيوز بأنه سيضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

AFP