النزاهة العراقية تحذر من منتحلي صفة منتسبيها وتدعو للإبلاغ عن المبتزين

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اربيل (كوردستان24) - حذرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، المؤسسات الرسمية والشركات الاستثمارية وعموم المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات ابتزاز ومساومة ينفذها منتحلو صفة ينتسبون للهيئة، مستغلين في ذلك أجواء الحملة المستمرة لتعقب الفاسدين وملاحقة المتجاوزين على المال العام.

وأوضحت الهيئة، في بيان وجهته للرأي العام، أن كافة المهام والواجبات التي تضطلع بها ملاكاتها في بغداد والمحافظات، بما فيها العمليات النوعية الأخيرة للتصدي للفساد، تجري وفق سياقات قانونية صارمة واستناداً إلى مذكرات قضائية رسمية، مؤكدة التزامها الكامل بالمسارات الدستورية والقانونية.

ودعت الهيئة الجهات الحكومية والأهلية إلى ضرورة التحقق من هويات الأشخاص الذين يتواصلون معهم ويدعون العمل لصالح النزاهة. وأشارت إلى أن بعض الأشخاص يحاولون استغلال زخم جهود مكافحة الفساد الجارية بالتعاون مع السلطتين القضائية والتنفيذية، لتخويف المواطنين وابتزازهم تحقيقاً لمآرب شخصية ضيقة.

وحثت الهيئة الجميع على عدم التجاوب أو التعاطي مع أي شخص يتواصل معهم خارج القنوات الرسمية أو يطالب بإجراءات غير قانونية، داعية إلى الإسراع بالإبلاغ عن هذه الحالات عبر الاتصال بالرقم المجاني المخصص (154)، لتمكين الفرق المختصة من تعقب المنتحلين وضبطهم بالجرم المشهود بالتعاون مع الجهات القضائية.