شريان جديد يربط دهوك وسيميل وزاخو.. وتطوير واسع لقطاع الخدمات في سيميل

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اربيل (كوردستان 24) - شارف مشروع الطريق الاستراتيجي الجديد الذي يربط بين دهوك وسيميل وزاخو على الاكتمال، ليمثل ممراً حيوياً يسهم في تسهيل حركة التنقل والحد من الحوادث المرورية، بالتوازي مع حزمة مشاريع خدمية وتنموية شهدها قضاء سيميل على مدار الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين.

ويمتد الطريق الجديد على مسافة 20 كيلومتراً، حيث أنجزت الجهات الفنية والمنفذة 14 كيلومتراً منه بالكامل، في حين تستمر الأعمال حالياً لإتمام الـ 6 كيلومترات المتبقية تمهيداً لافتتاحه كاملاً. ومن شأن هذا المشروع تيسير التنقل بين المدن الثلاث، وربط عشرات القرى والأحياء المحيطة بمساره بشبكة طرق حديثة وآمنة.

ويشير نشوان ياسين، وهو سائق يرتاد المنطقة بانتظام، إلى الأثر الملموس للطريق الجديد قائلاً لـ كوردستان24: "الطريق هنا بات مختصراً ومريحاً بشكل أكبر، حيث أصبح بإمكاننا الوصول إلى دهوك في غضون 5 دقائق فقط".

حملة إعمار واسعة في قضاء سيميل

ولا تقتصر حركة الإعمار والتطوير في المنطقة على هذا الطريق فحسب؛ إذ شهد قضاء سيميل خلال السنوات السبع الماضية تنفيذ نحو 288 مشروعاً خدمياً في مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 543 مليار دينار عراقي.

وتتضمن هذه الحزمة 11 مشروعاً استراتيجياً أسهمت بشكل مباشر في معالجة مشكلات تراكمت لسنوات طوال، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للسكان. وقد ركزت تلك المشاريع على القطاعات الحيوية الأكثر مساساً بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الطرق، وشبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء.

ارتياح شعبي لتطور الخدمات

ويرى سكان المنطقة أن هذه المشاريع وضعت حلولاً عملية للعديد من العقبات الخدمية السابقة. ويقول المواطن هوار خورشيد لـ كوردستان24: "هناك مشاريع خدمية متعددة نُفذت في سيميل مؤخراً، ولا سيما في قطاع الطرق، بالإضافة إلى تحسينات ملحوظة في مجالي الكهرباء والمياه".

من جانبه، يشير المواطن سربست خالد إلى التنوع في طبيعة المشاريع المنفذة قائلاً: "نلمس فرقاً واضحاً في سيميل مقارنة بالأعوام السابقة؛ فالإعمار لم يقتصر على جانب واحد، بل شمل قطاعات الزراعة، والصحة، والملاعب الرياضية، فضلاً عن الطرق الرئيسية والمشاريع الاستراتيجية التي طورت المظهر العام للقضاء".

وتسعى حكومة إقليم كوردستان من خلال تنفيذ هذه المبادرات الخدمية المتكاملة في سيميل ومحيطها إلى الارتقاء بالواقع الخدمي، وتحديث البنية التحتية لتواكب التوسع السكاني، مع إضفاء مظهر حضاري يتناسب مع المتطلبات اليومية لأهالي المنطقة.