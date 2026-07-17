إيران تستهدف "التنف" السورية وتهدد بوقف إمدادات النفط العالمية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن تنفيذ هجوم "مباغت" استهدف مركز قيادة للعمليات الخاصة التابع للقوات الأميركية في منطقة "التنف" الواقعة على الحدود السورية-العراقية، مؤكداً أن هذه العملية تأتي رداً على مقتل جنود إيرانيين في مدينة "إيرانشهر".

وجاء في بيان رسمي نشره التلفزيون الإيراني عبر منصاته، أن الهجوم استهدف المركز بشكل مباشر، في خطوة تصعيدية تأتي رغم إعلان الولايات المتحدة في فبراير الماضي عن سحب قواتها من هذه القاعدة وتسليمها للسلطات السورية.

وفي سياق متصل، صعّد الحرس الثوري من لهجته تجاه الممرات المائية الدولية، مؤكداً فرض سيطرته الكاملة على مضيق هرمز. وحذر البيان من أن استمرار ما وصفها بـ"الهجمات الأميركية" سيترتب عليه وقف كامل لتصدير النفط والغاز عبر الممر المائي الحيوي، مما يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه المنطقة اتساعاً في رقعة الصراع، لاسيما في لبنان والعراق. من جانبها، تسعى السلطات السورية إلى تجنب الانخراط في المواجهات الإقليمية؛ إذ كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد خلال مشاركته في فعالية لمركز "تشاتام هاوس" بلندن في مارس الماضي، أن دمشق ستنتهج سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات الجارية، مشدداً على أن بلاده لن تتحرك إلا في حال تعرضها لهجوم مباشر.

ويثير هذا الاستهداف تساؤلات حول طبيعة الوجود العسكري في قاعدة "التنف" بعد إعلان الانسحاب الأميركي، كما يضع الممرات المائية الدولية في دائرة الخطر المباشر وسط تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن.